İspanya, Hırvatistan'ı yenerek Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçı normal süresi ve uzatmalar golsüz 0-0 tamamlanarak karşılaşma penaltılara gitti. Maçı penaltılarla 5-4 kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu. UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu. AA

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