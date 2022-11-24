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24 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İspanya Kosta Rika'yı 7-0 yendi

24 Kasım 2022, Perşembe
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve 5. dakikada Olmo, 9. dakikada ise Asensio ile fırsatları değerlendiremeyen İspanya, aradığı golü 11. dakikada buldu. Gavi'nin ceza yayının biraz gerisinde havadan pasında Calvo'dan seken topu şık bir şekilde önüne alan Olmo'nun kale alanı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Dani Olmo, böylece İspanya'nın Dünya Kupası tarihindeki 100. golüne imza attı.

Sahanın her bölgesinde iyi paslaşan ve organize ataklar geliştirmeyi sürdüren İspanya, 21. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Alba'nın ortasında Asensio'nun penaltı noktasına yakın bir bölgede uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Navas'ın çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

İspanya, 29. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Duarte'nin ayağına basması sonucu Alba yerde kaldı ve maçın hakemi Mohammed Abdulla penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltı atışını kullanan Ferran Torres, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 3-0.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İspanya'da 54. dakikada yine Ferran Torres sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının 4. golünü attı.

74. dakikada Morata'nın soldan ortasında Gavi'nin ceza yayının solundan sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta direğe çarpan top filelerle buluştu: 5-0.

Oyuna sonradan dahil olan oyunculardan Soler ile 90. dakikada ve Morata ile 90+2. dakikada birer gol daha bulan İspanya, karşılaşmadan 7-0 galip ayrılarak turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı. Kosta Rika ise hiçbir varlık gösteremediği müsabakada İspanya kalesine şut dahi atamadı.

İspanya, 11 maçın geride kaldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar en farklı skorlu galibiyeti elde etti.

Gavi, Dünya Kupası'nda forma giyen en genç İspanyol

Gavi, Dünya Kupası'nda İspanya forması giyen en genç futbolcu oldu.

İspanyol futbolcu, 18 yaş 100 gün ile bu unvanı elde etti. Gavi, böylece 19 yaş 41 günle Almanya 2006'da forma giyen Cesc Fabregas'ı geride bırakmayı başardı.

Barcelona'da forma giyen Gavi, ayrıca Dünya Kupası'nda gol atan en genç İspanyol oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

İspanya, ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir maçta 7 gol atma ve İtalya 1934'ten sonra ilk yarıda üç kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

AA

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