"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid finale yükseldi

12 Ocak 2023, Perşembe
İspanya'da futbol Süper Kupası'nın ilk yarı final maçında penaltılar sonrasında Valencia'ı 5-4 mağlup eden Real Madrid finale yükseldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid, Fransız forvet Karim Benzema'nın 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya golle başlayan Valencia 46. dakikada Samuel Lino ile skora eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar gol getirmeyince maçın normal süresi 1-1 sona ererek, uzatmalara gidildi.

Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince, penaltı atışlarında rakibine karşı 4-3'lük üstünlük sağlayan Real Madrid, 5-4'lük skorla finale adını yazdırdı.

İsviçreli Eray Cömert ile İspanyol Jose Luis Gaya, Valencia'da penaltı atışlarını kaçıran futbolcular oldu.

Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar ilk 11'de sahaya çıkıp, maç sonuna kadar oynadı.

Diğer yandan Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Lucas Vazquez (Dk. 68) sakatlıktan, Eder Militao da (Dk. 75) saha içinde başının dönmeye başlamasından dolayı oyundan alındı.

İki İtalyan teknik direktör karşı karşıya geldi

Bu arada yarı final maçı Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Valencia'da Gennaro Gattuso olmak üzere iki İtalyan teknik adamın mücadelesine de sahne oldu.

Gattuso'nun futbolcu olduğu dönemde Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Ancelotti (2001-2009), Napoli'yi çalıştırdığı sırada (2019 Aralık) ise görevden alınıp yerine Gattuso'nun getirilmesiyle eski futbolcusuyla arasında soğukluk yaşamıştı.

Kupada ikinci yarı final maçı yarın Barcelona ile Real Betis takımları arasında oynanacak.

Süper Kupa tarihi

İspanya Süper Kupası'nı Barcelona 13, son şampiyon Real Madrid ise 12 kez müzesine götürdü.

İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında (Fas'ta) oynanmaya başlamıştı.

Süper Kupa 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga 1. ve 2.siyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro veriyor.

AA

Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Titanik’in kaptanı gibi

    Almanya'nın yüzde 90'ı: Ülkemizde ırkçılık var

    California'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

    İspanya'da çiftçiler ile hükümet arasında tansiyon yükseldi

    İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz: 6’lı Masa merkezde inşa, makulde buluşmadır

    Memur iş bırakıyor

    Emekçi açlık sınırında yaşıyor

    Yeni Asya’nın ilanı üç yılı aşkındır verilmiyor

    Bin yıllık bir yapı, sanki dün yapılmış

    En güçlü pasaportlar listesinde 52. sıradayız

    Cari açık 41.8 milyar dolar

    Karamollaoğlu: Annesi Yusuf’un yanında olmalı

    Sandık gelince gideceksin

    Son Kral öldü, resmî tören yok

    En sıcak 5. yıl: 2022

    Artık oturum başı ücret alacaklar

    Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası

    40 yıl sonra hür

    Uzun süre oturanların kalça ve bacakları ağrıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    YAŞzedeler: Haklarımız iade edilmedi
    Genel

    Yeni Asya’nın ilanı üç yılı aşkındır verilmiyor
    Mikail YAPRAK

    Musibet arkadaşlığından Cennet arkadaşlığına
    Genel

    Memur iş bırakıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çağımızda Sahabeye arkadaş olmak
    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi” zorda…
    Ahmet BATTAL

    Çinsan hakları uygurlaması
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Muhammed’e (asm) güneşin ve ayın teshir edilmesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Okuma-yazma bilmeyen birisi mektup yazabilir mi?!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.