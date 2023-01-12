İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid finale yükseldi

İspanya'da futbol Süper Kupası'nın ilk yarı final maçında penaltılar sonrasında Valencia'ı 5-4 mağlup eden Real Madrid finale yükseldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid, Fransız forvet Karim Benzema'nın 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya golle başlayan Valencia 46. dakikada Samuel Lino ile skora eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar gol getirmeyince maçın normal süresi 1-1 sona ererek, uzatmalara gidildi.

Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince, penaltı atışlarında rakibine karşı 4-3'lük üstünlük sağlayan Real Madrid, 5-4'lük skorla finale adını yazdırdı.

İsviçreli Eray Cömert ile İspanyol Jose Luis Gaya, Valencia'da penaltı atışlarını kaçıran futbolcular oldu.

Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar ilk 11'de sahaya çıkıp, maç sonuna kadar oynadı.

Diğer yandan Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Lucas Vazquez (Dk. 68) sakatlıktan, Eder Militao da (Dk. 75) saha içinde başının dönmeye başlamasından dolayı oyundan alındı.

İki İtalyan teknik direktör karşı karşıya geldi

Bu arada yarı final maçı Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Valencia'da Gennaro Gattuso olmak üzere iki İtalyan teknik adamın mücadelesine de sahne oldu.

Gattuso'nun futbolcu olduğu dönemde Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Ancelotti (2001-2009), Napoli'yi çalıştırdığı sırada (2019 Aralık) ise görevden alınıp yerine Gattuso'nun getirilmesiyle eski futbolcusuyla arasında soğukluk yaşamıştı.

Kupada ikinci yarı final maçı yarın Barcelona ile Real Betis takımları arasında oynanacak.

Süper Kupa tarihi

İspanya Süper Kupası'nı Barcelona 13, son şampiyon Real Madrid ise 12 kez müzesine götürdü.

İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında (Fas'ta) oynanmaya başlamıştı.

Süper Kupa 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga 1. ve 2.siyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro veriyor.