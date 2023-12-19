İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında İstanbulspor sahadan çekildi

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı. İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi. Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti. Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. AA

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