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8 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

İstanbulspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe haftayı averajla lider bitirdi

08 Ocak 2024, Pazartesi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, oynanan 3 maçla sona erdi.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi takibe devam ediyor

 

Süper Lig'de bugün oynanan müsabakalarda Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1, Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0, EMS Yapı Sivasspor da deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Ligde puanını 47'e çıkartan Fenerbahçe haftayı averajla lider tamamlarken, aynı puana sahip Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-2

Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0

RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: 0-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1

Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: 1-3

İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0

***

Puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P

1.FENERBAHÇE 18 15 2 1 49 15 34 47

2.GALATASARAY 18 15 2 1 35 9 26 47

3.TRABZONSPOR 18 10 3 5 32 20 12 33

4.MONDİHOME KAYSERİSPOR 18 8 5 5 25 23 2 29

5.ÇAYKUR RİZESPOR 18 8 5 5 24 23 1 29

6.BEŞİKTAŞ 18 9 2 7 26 26 0 29

7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 18 7 7 4 31 22 9 28

8.KASIMPAŞA 18 7 5 6 32 34 -2 26

9.BITEXEN ANTALYASPOR 18 6 7 5 23 19 4 25

10.EMS YAPI SİVASSPOR 18 6 6 6 23 28 -5 24

11.CORENDON ALANYASPOR 18 5 6 7 18 25 -7 21

12.MKE ANKARAGÜCÜ 18 4 8 6 22 23 -1 20

13.RAMS BAŞAKŞEHİR 18 5 5 8 19 22 -3 20

14.GAZİANTEP FK 18 6 2 10 22 29 -7 20

15.ATAKAŞ HATAYSPOR 18 4 7 7 25 26 -1 19

16.TÜMOSAN KONYASPOR 18 4 6 8 18 25 -7 18

17.YILPORT SAMSUNSPOR 18 5 3 10 20 29 -9 18

18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 18 4 5 9 18 19 -1 17

19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 18 3 6 9 20 41 -21 15

20.İSTANBULSPOR 18 2 2 14 12 36 -24 5

Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.

***

16. hafta programı

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, hafta içinde oynanacak.

Ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:

9 Ocak Salı:

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

AA

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