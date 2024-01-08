İstanbulspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe haftayı averajla lider bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, oynanan 3 maçla sona erdi.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi takibe devam ediyor Süper Lig'de bugün oynanan müsabakalarda Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1, Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0, EMS Yapı Sivasspor da deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Ligde puanını 47'e çıkartan Fenerbahçe haftayı averajla lider tamamlarken, aynı puana sahip Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı. Sonuçlar Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle: Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-2 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0 Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: 0-0 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: 1-3 İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0 *** Puan durumu Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: TAKIM O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 18 15 2 1 49 15 34 47 2.GALATASARAY 18 15 2 1 35 9 26 47 3.TRABZONSPOR 18 10 3 5 32 20 12 33 4.MONDİHOME KAYSERİSPOR 18 8 5 5 25 23 2 29 5.ÇAYKUR RİZESPOR 18 8 5 5 24 23 1 29 6.BEŞİKTAŞ 18 9 2 7 26 26 0 29 7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 18 7 7 4 31 22 9 28 8.KASIMPAŞA 18 7 5 6 32 34 -2 26 9.BITEXEN ANTALYASPOR 18 6 7 5 23 19 4 25 10.EMS YAPI SİVASSPOR 18 6 6 6 23 28 -5 24 11.CORENDON ALANYASPOR 18 5 6 7 18 25 -7 21 12.MKE ANKARAGÜCÜ 18 4 8 6 22 23 -1 20 13.RAMS BAŞAKŞEHİR 18 5 5 8 19 22 -3 20 14.GAZİANTEP FK 18 6 2 10 22 29 -7 20 15.ATAKAŞ HATAYSPOR 18 4 7 7 25 26 -1 19 16.TÜMOSAN KONYASPOR 18 4 6 8 18 25 -7 18 17.YILPORT SAMSUNSPOR 18 5 3 10 20 29 -9 18 18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 18 4 5 9 18 19 -1 17 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 18 3 6 9 20 41 -21 15 20.İSTANBULSPOR 18 2 2 14 12 36 -24 5 Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir. *** 16. hafta programı Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, hafta içinde oynanacak. Ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle: 9 Ocak Salı: 17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik) 17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba) 20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi) 10 Ocak Çarşamba: 17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin) 17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana) 20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker) 11 Ocak Perşembe: 17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül) 20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park) AA

Okunma Sayısı: 186

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.