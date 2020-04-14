İtalya ve Almanya Mayıs’ta ligleri oynatmayı düşünüyor

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, salgın yüzünden ertelenen sezona mayısta devam edilmesini umuyor. Almanya ise Bundesliga’yı 9 Mayıs’ta başlatacak. seyircisiz oynanacak maçlarda 240 kişi görev yapacak.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Sky kanalına Skype ile bağlantı yapan Gravina, salgın nedeniyle 9 Mart'tan beri maçların yapılmadığı futbol sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Gravina, "Daha önce söylediğimi tekrar etmeliyim ki, sporcuların sağlığına dair güvence olduğunda yeniden başlayabiliriz." diye konuştu. Gravina, futbolcuların sezonun yeniden başlaması için mayıs ayı başında koronavirüs için test edilebileceğini ardından da sezonun kaldığı yerden devam etmesine yönelik hazırlıkların başlamasını umduğunu kaydetti. Gravina, bu konuya ilişkin ilerleyen günlerde teknik ve bilim kurullarıyla sonraki aşamaları değerlendireceklerini, FIFA ve yetkililerden gelecek değerlendirmeleri dikkate alacaklarını belirterek, "Umut, mümkün olan en kısa zamanda başlamamız. Bir son, bitiş tarihimiz yok ama sezonu tamamlamalıyız. Eğer tamamlayamazsak olumsuz sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Almanya’nın iki futbol ligi, Bundesliga ve Bundesliga 2 de Mayıs ayında seyircisiz olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Lig yönetimi, 9 Mayıs’ta başlayacak ligde oynanacak 9 lig maçının Haziran sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Ayrıca bu maçlarda saha dışında 240 kişi göre yapacak. Sahada oyuncular, antrenörler, yetkililer, top toplayıcılar, yayıncılar, gazeteciler ve hizmet personeli bulunabilecek.

FRANSA 17 Haziran dedi

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17 Haziran'da başlatılmasının planlandığı belirtildi. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı. LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi. Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.