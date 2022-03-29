İtalya'ya 3-2 yenildik

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

4. dakikada ay-yıldızlılar öne geçti. Enes Ünal'ın pasına hareketlenen Cengiz Ünder, ceza sahası içinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0 9. dakikada Biraghi'nin sol kanattan ortasında Scamacca'nın bekletmenin vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı yakınından vuruşunda top üstten auta gitti. 35. dakikada İtalya beraberliği yakaladı. Biraghi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cristante'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1 38. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Altay Bayındır'ın kısa düşen şutunda topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-1 45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden sert şutunu kaleci Donnarumma güçlükle kornere çeldi. 50. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kaleye yakın yerden kullandığı frikik atışında kaleci Donnarumma topu kornere çeldi. 69. dakikada İtalya ekibi farkı 2'ye çıkardı. Zaccagni'nin ortasında ceza sahası içinde Biraghi'nin indirdiği topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-3 83. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı 1'e indirdi. Cengiz Ünder'in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Serdar Dursun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2 84. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Donnarumma, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi. Karşılaşma İtalya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

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