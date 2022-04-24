İzmir'de 3 puan Galatasaray'ın

Süper Lig'in 34. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezon istediği sonuçları alamadığı deplasmandaki 17. müsabakasında 4. galibiyetine imza attı.

Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray takımları, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Galatasaray karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı. Bu skorla puanını 47'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 11.'liğe yükseldi. Yine İzmir'de kazandı Dış sahada son galibiyetini İzmir'de Göztepe karşısında alan Galatasaray, 3 maç aradan sonra dış sahada tekrar 3 puan kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçından sonra İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe deplasmanlarından puan çıkaramamıştı. Bu sezon dış sahada kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, geride kalan 17 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Altay, gelecek hafta Süper Lig'e veda edebilir Galatasaray yenilgisiyle 30 puanda kalan ve düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 10 puan gerisinde bulunan Altay'ın gelecek haftaki sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir. Kerem Aktürkoğlu'nun 9. golü Altay karşısında takımının golünü kaydeden Kerem bu sezon 9. golüne imza attı. Kerem, daha önce Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı. Galatasaray'da ikinci yarıda sakatlanan Marcao oyuna devam edemedi. Marcao, yerini Alpaslan Öztürk'e bırakırken, hakem Volkan Bayarslan'ın sahayı yakın noktadan terk etme uyarısını dikkate almayınca sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Marcao gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Karşılaşmayı 10 bin 52 taraftar takip etti. İlk yarı Karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, dar açıda olmasına rağmen güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 11. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde arka tarafta müsait durumdaki Nelsson'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu kornere uzaklaştırdı. 20. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in de dokunduğu top kornere gitti. 42. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı Karşılaşmanın 64. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez'in şutunda top kaleci Muslera'da kaldı. 67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Altay atağında Poko'nun yaptığı ortada kale önünde araya giren Van Aanholt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 90+4. dakikada İbrahim Öztürk'ün indirdiği topu kafa vuruşuyla kaleye göndermek isteyen Poko'nun şutunda kaleci Muslera topu kornere attı. Müsabaka Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

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