İzmir'deki 4 maç ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 4 maçın ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların yarın oynayacağı 4 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi. Süper Lig'deki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'deki Menemenspor-Ankaraspor ile Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozanspor müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı kaydedildi. AA

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