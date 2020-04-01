Juventus Cristiano Ronaldo’yu kaybediyor mu?

İtalya şampiyonu Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun önümüzdeki sezon takımda yer almayabileceği ileri sürüldü.

Koronavirüs salgını yüzünden büyük bir ekenomik darboğaza giren Torino ekibi Juventus’ta sezon başına net 20 milyon avro kazanan 35 yaşındaki Ronaldo’nun bu ücretinde büyük bir indirimde bulunması beklaniyor. Salgın yüzünden kulübün içinde bulunduğu ekonomik krize karşı takım arkadaşları ile birlikte 90 milyon avro tutan dört aylık maaşlarında indirim yapma yoluna giden Ronaldo’nun yeni sezonda Almanya’ya transfer olabileceği konuşulmaya başlandı. İtalyan “Il Massaggero” gazetesinin haberine göre, annesinin rahatsızlığı sebebiyle Portekiz’de bir adada ailesiyle birlikte karantina altında bulunan Ronaldo’nun Juventus kulübü yönetimden gelecek yeni teklifleri beklediği ifade edildi. Bilindiği gibi Ronaldo’nun Juventus ile sözleşmesi 2022’ye kadar devam edecek.

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