Juventus’un hedefi Cengiz Ünder

İtalya Seria A ekiplerinden Juventus’un Roma’da forma giyen Türk futbolcu Cengüz Ünder için harekete geçtiği iddia edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Juventus, Cengiz Ünder için flaş bir takas teklifinde bulunacak. Juventus’un, Cengiz transferi için Roma’ya Cristian Romero’yu önereceği iddia edildi. Genoa’da kiralık olarak forma giyen Romero’nun, Juventus Teknik Drektörü Maurizio Sarri’nin planlarında bulunmadığı ve bu transferde kullanılacağı ifade edildi. Öte yandan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici’nin gelecek hafta Roma CEO’su Guido Fienga ile bir görüşme yapacağı ve bu görüşmede anlaşma zemini hazırlayacağı belirtildi. Bu sezon sakatlıkla boğuşan 22 yaşındaki Cengiz Ünder, toplamda 20 resmi maça çıkabildi ve 3 gol kaydetti.

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