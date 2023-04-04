Kanocular eski Yusufeli'nde

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki kano sporcuları, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle büyük kısmı suyla kaplanan eski ilçe merkezindeki baraj gölünde antrenman yapıyor.

Yusufeli Barajı ve HES'te 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanmasının ardından bölgede bulunan yapay kano parkuru da sular altında kaldı.

Eski yerleşim yerinin de büyük ölçüde baraj suları altında kalması üzerine Yusufeli Belediye Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren kanocular, antrenmanlarını baraj gölünde yapmaya başladı.

Sporcular, durgun suda, bir kısmı hala yüzeyde görünen binalar arasında kürek çekti.

Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü kano antrenörü İlhan Demirtaş, 2012'de yapılan yapay kano parkurunun, Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kaldığını anlattı.

Çalışmalarını Yusufeli Barajı'nın göl sularında sürdürdüklerini belirten Demirtaş, "Şu an eski ilçe merkezinde biriken sularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada kürek çekme antrenmanlarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kanonun Artvin'de, özellikle de Yusufeli'nde çok sevilen bir spor olduğunu dile getiren Demirtaş, milli takıma, oradan da olimpiyatlara sporcu göndermenin hayaliyle zorluklara aldırış etmeden çalıştıklarını kaydetti.

Demirtaş, "Eskiden Yusufeli'nin içinden geçen derede antrenman yapardık, şimdi adeta Yusufeli'nin üstünde kürek çekiyoruz. Değişik bir ortam oldu. Akarsuda antrenman yaparken şimdi şartlar gereği durgun suda antrenman yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bize söz verilen yeni kano parkurumuza kavuşuruz." diye konuştu.

Sporculardan Duygu Beyaz ise 5 yıldır kano sporuyla ilgilendiğini belirterek, "Şu an eski Yusufeli'ndeyiz. Gördüğünüz üzere baraj sularıyla kaplandı. Eskiden koşup oynadığımız, arkadaşlarla buluşup gezdiğimiz yerlerde şimdi kürek çekiyoruz. Burada hem çalışıyoruz hem de eski anılarımızı tazelemiş oluyoruz. Oturduğum ev yıkılmış, çok farklı bir duygu." dedi.