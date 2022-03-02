Kayserispor, Beşiktaş'ı eledi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, kupadan elendi.

6. dakikada Kayserispor golü buldu. Carole'ün soldan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gavranovic siyah-beyazlı savunmadan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 23. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Alex Teixeira meşin yuvarlağa altıpas üstünde kafayla vurdu, top kalecide kaldı. 32. dakikada Rosier'in pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu Batshuayi altı pas içinde kontrol ederek şutunu çekti. Kayserispor savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi. 43. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan ceza sahasına gönderdiği uzun topu göğsüyle kontrol eden Kenan Karaman topukla topu arkasındaki Atiba'ya gönderdi. Atiba'nın içeri çevirdiği topu Rosier sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-1. 45+1. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Karaman'ın zayıf şutunda, top kalecide kaldı. 50. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz sağından yaptığı vuruşta, kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi. 61. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Welinton'un ön direkte dokunduğu topu direk dibinde kaleci Cenk Gönen kornere çeldi. 65. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Carole, meşin yuvarlağı yerden ön direğe gönderdi. Cardoso'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-2. 77. dakikada Mane'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa Güven Yalçın'ın ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanında auta çıktı. 79. dakikada Güven Yalçın'ın ceza yayının sağından ortasında, Larin'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 90+3. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier kırmızı kart gördü. Ani gelişen Kayserispor atağında Mane, Rosier'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Fransız oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 90+6. dakikada Onur Bulut'un ceza sahasında uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Batshuayi'nin çıkardığı şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Yukatel Kayserispor, adını yarı finale yazdırdı. Kayserispor, yarı finalde Trabzonspor ile mücadele edecek. Rosier bu sezonki ilk golünü attı Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Mücadelenin 43. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Fransız futbolcu, 29 resmi mücadelede gol atamamıştı. Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon Tarsus İdmanyurdu ile oynanan kupa maçında attığı golle kariyerinin ilk resmi golünü kaydetmişti. Rosier, 62. dakikanın ardından 90+3. dakikada da sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Welinton'ın kırmızısı VAR'dan döndü Beşiktaşlı savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın 79. dakikasında Gavranovic'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlı oyuncuların itirazının ardından pozisyonu incelemek için VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, Welinton'ın kırmızı kartını iptal etti. Batshuayi ve Kenan Karaman'a tepki Beşiktaşlı taraftarlar Kenan Karaman ve Michy Batshuayi'ye tepki gösterdi. Oyun içinde çeşitli gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlı oyunculardan Kenan Karaman oyundan çıkarken, Batshuayi ise mücadelenin bitmesinin ardından soyunma odasına giderken siyah-beyazlı futbolseverler tarafından yuhalandı. AA

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