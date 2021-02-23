Kayserispor'da Dan Petrescu ile yollar ayrıldı

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada Petrescu'nun karşılıklı anlaşma sonucunda takımdan ayrıldığını söyledi.

Kulübün resmi internet sitesinde ise "Teşekkürler Dan Petrescu. Teknik direktörümüz Dan Petrescu ile ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı. Dan Petrescu, Kayseri temsilcisiyle ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı. AA

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