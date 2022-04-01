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1 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

01 Nisan 2022, Cuma 11:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.

52. randevu

İki takım arasında ligde oynanan 51 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 112 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a 26. kez konuk olacak.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan 25 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet aldı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı. Kayserispor ise 6 kez sahadan galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 39 gol kaydetti, Kayserispor ise 22 kez ağları sarstı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

AA

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