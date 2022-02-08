"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kayserispor, Fenerbahçe'yi eledi

08 Şubat 2022, Salı 22:30
Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, topa sahip olmayı başarsa da istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'un ilk yarının son dakikasında direkt kırmızı kart görmesi sonrası ikinci yarıya avantajlı başlayan Fenerbahçe, oyunu rakip kaleye yıksa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Konuk ekip, maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta Ramazan Civelek'in topu ağlara göndermesiyle, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son saniyede gelen golün ardından hakem Arda Kardeşler, santra yaptırmadan müsabakayı bitirdi.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, kupaya da son 16 turunda veda etmekten kurtulamadı.

Taraftarlardan Berisha'ya tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi.

Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.

"Ali Koç istifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.

Kırmızı kart VAR'la geldi

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı oyuncu Uğur Demirok, VAR'ın uyarısı sonucunda kırmızı kart gördü.

İlk yarının son bölümünde 45+1. dakikada Fenerbahçe'den Ozan Tufan, ceza sahasına girerken Uğur Demirok'un sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, faule hükmedip sarı kartını çıkardı ancak VAR, Kardeşler'i pozisyonu tekrar izlemesi için uyardı.

Bunun üzerine pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, 45+3. dakikada Uğur Demirok'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK’te keyfîlik dizboyu

    Kamyoncular kontak kapatacak

    'Hakkımı helal etmiyorum'

    Yeni Asya Gazetesi’nin ilan hakkı derhal verilmeli

    Dar gelirli, fatura ve vergiye çalışıyor

    Devletten şirkete % 34, şirketten halka % 115 zam

    İmran Han: Keşmir sorunu barışçıl şekilde çözülmeli

    "Ukrayna sabırlıdır"

    Çavuşoğlu: Yunanistan, geri itme politikasını devam ettiriyor

    Kayserispor, Fenerbahçe'yi eledi

    Kongo'da şiddetli rüzgar: 5 çocuk kayboldu

    'Buralarda lider Fransa değil, liderlik başka bir ülkede'

    Son 24 saatte 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 vaka gözlemlendi

    Çalışan 1 kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira

    Marmara’nın güneyinde ciddî stres birikiyor

    Isparta’daki şirket Cengiz Holding’e ait

    'Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümler bulunuyor'

    Mazot 15 lirayı geçti

    ABD, BAE'ye F-22 savaş uçağı filosu gönderecek

    İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya boyun eğmez
    Genel

    'Hakkımı helal etmiyorum'
    Ahmet BATTAL

    Hükümet kalbi göremez
    Faruk ÇAKIR

    Adalete güven meselesi
    Mikail YAPRAK

    Dinsizlerin planlarını altüst eden adam
    Risale-i Nur'dan

    Dördüncü Mesele’yi çok defa okuyun
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “ihlâl kararları” kırılması
    Genel

    BİK’te keyfîlik dizboyu
    Genel

    Dar gelirli, fatura ve vergiye çalışıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.