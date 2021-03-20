Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı

Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torbayı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı. Finale kalarak olimpiyat kotası alan milli sporcu, altın madalya karşılaşmasında Alman Etienne Kinsinger'la karşılaşacak. Bakan Kasapoğlu, Kerem Kamal'ı kutladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde Grekoromen stil 60 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma başarısı elde eden Kerem Kamal’ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Kerem Kamal’a Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum." AA

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