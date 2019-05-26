Kim veda edecek?

SÜPER LİG’İN SON HAFTASINDA GÖZLER KÜME DÜŞME POTASINDAKİ 3 TAKIMA ÇEVRİLDİ. GÖZTEPE EVİNDE A.GÜCÜ’NÜ AĞIRLARKEN, BURSASPOR DEPLASMANDA MALAYATYASPOR İLE OYNAYACAK. ERZURUMSPOR İSE KAYSERİSPOR’A KONUK OLACAK.

Süper Lig’de son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, bugün konuk edeceği MKE Ankaragücü’nü mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın ligde kalacak.

Son haftaya 35 puanla 15. sırada giren Göztepe, düşme hattındaki rakiplerinden Bursaspor’un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ise 3 puan önünde yer alıyor. MKE Ankaragücü’nü mağlup etmesi halinde ligde kalacak Göztepe’nin puan kaybında ise rakiplerinin sonuçlarına göre ligdeki konumu belli olacak. İzmir temsilcisinin MKE Ankaragücü ile berabere kalması durumunda ligde kalabilmesi için Bursaspor’un Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından en fazla 1 puan alması gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin bugün maçta yenilmesi halinde ise ligde kalabilmesi için İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un galip gelmemesi, ayrıca Bursaspor’un da puan kaybetmesi gerekiyor. Bu durumda Bursaspor’un yenilgisi halinde Göztepe lige tutunurken, yeşil-beyazlı ekibin 1 puan alması halinde ise durumu iki takım arasındaki genel averaj belirleyecek.Üç takımın da ligi aynı puanda bitirmesi halinde Göztepe ile Bursaspor lige veda edecek.

Göztepe ile MKE Ankaragücü arasında bugün saat 19.00’da Bornova Stadı’nda oynanacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekipte MKE Ankaragücü maçı öncesinde Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin’in sakatlıkları bulunuyor.