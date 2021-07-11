Kırkpınar'da son gün müsabakaları gerçekleşiyor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü ve son gün müsabakaları başladı.

Organizasyonun son gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıkan pehlivanlar, cazgırın anonsuyla güreşe tutuştu. Deste ve küçük orta boylarındaki güreşlerle başlayan organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek. Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun öğleden sonra er meydanına çıkacak. Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak. AA

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