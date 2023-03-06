Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları oynanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak. Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir, Belçika takımı Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle: Yarın: 20.45 Lazio (İtalya)-AZ Alkmaar (Hollanda) 9 Mart Perşembe: 20.45 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-West Ham United (İngiltere) 20.45 Sheriff (Moldova)-Nice (Fransa) 20.45 Anderlecht (Belçika)-Villarreal (İspanya) 23.00 Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor 23.00 Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç) 23.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya) 23.00 Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir AA

Okunma Sayısı: 153

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.