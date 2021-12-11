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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Konyaspor'dan İstanbul'dan 3 puanla döndü

11 Aralık 2021, Cumartesi 17:00
Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 30'a çıkardı. 3'ü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

12. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Burak Bekaroğlu'nun ara pasında rakibinden topu kurtaran ve ceza sahasına giren Pesic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği sağladı. Hedenstad'ın kaptırdığı topu önünde bulan Cikalleshi, pasını sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'ye verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Amar Rahmanovic ile buluşturdu. Rahmanovic'in penaltı noktası civarından çıkardığı sert şutta top ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

53. dakikada Konyaspor öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı sahasından ara pasında topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

71. dakikada İttifak Holding Konyaspor üçüncü gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sağdan ortasında Burak Bekaroğlu'nun uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Soner Dikmen, ceza sahasında bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Viviano, gole izin vermedi.

79. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic topu kornere çeldi.

83. dakikada Pesic'in ceza sahası çizgisi civarından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top direkten döndü.

84. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Konyaspor atağında Michalak, ceza sahasına girmek üzereyken Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hollandalı stopere kırmızı kartını gösterdi.

85. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Guilherme, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

88. dakikada konuk takım, dördüncü golünü buldu. Soner Dikmen'in kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan ve sol çaprazdan hızla ceza sahasına giren Serdar Gürler'in çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

AA

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