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22 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Korona buna da sebep oldu

21 Ağustos 2020, Cuma 13:30
KOSOVA EKİBİ PİRİŞTİNE, BAZI OYUNCULARININ KOVİD-19’A YAKALANMASI YÜZÜNDEN UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ LİNCOLN RED IMPS’İN KARŞISINA BİR MAÇLIĞINA KİRALADIĞI OYUNCULARLA SAHAYA ÇIKACAK.

Bazı oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki maçı ertelenen Priştine Kulübü, rakibi Lincoln Red Imps'in karşısına bir maçlığına kiraladığı oyuncularla çıkacak.

18 Ağustos'ta oynanması planlanan ancak Kosova ekibi Priştine'nin 8 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maç, 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Priştine, cumartesi oynanacak maça, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak üzere bir seferliğine kiraladığı yeni bir ekiple çıkacak. Priştine Sportif Direktörü Grabit Begolli, yaptığı açıklamada, yeni bir ekip oluşturmada kendilerine yardımcı olan Kosova ligi takımlarından Feronikeli, Llapi, Trepça'89, Flamurtari, Ballkani, Drenşca ve Vushtrria'ya teşekkür etti. Begolli, "Sadece Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 oyuncumuzu değil, personel dahil tüm oyuncuları değiştirdik. Yani 18 Ağustos'ta Priştine'yi temsil etmek için belirlenen yaklaşık 40 kişiden hiçbiri olmayacak." dedi.Priştine Kulübünün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, tüm ekibin Kovid-19 testine tabi tutulacağı ifade edildi.Cumartesi günkü maç için kiralanan teknik ekip ve oyuncuların birçoğu daha önce Priştine takımında top koşturmuş kişilerden oluşuyor.

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