Koronavirüs salgını gibi ırkçılığı da durduralım

Manchester City’de forma giyen Jamaika asıllı İngiliz futbolcu Raheem Sterling, ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi. Korona gibi ırkçılığı da durdurmak istediklerini belirten Sterling, “Artık yorulduk” dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Jamaika asıllı İngiliz futbolcu Raheem Sterling, ülke genelinde düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi.

IRKÇILIK BİTMELİ, DEĞİŞİME HAZIRIZ

İngiliz yayın kurumu BBC'nin sorularını cevaplayan 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anda savaştığımız tek hastalık ırkçılık. En önemli konu bu çünkü uzun yıllardır devam ediyor." dedi. Koronavirüs gibi ırkçılığı da durdurmak istediklerini belirten Sterling, "Protestocuların yaptığı şey bu. Çözüm bulmaya ve adaletsizliği durdurmaya çalışıyorlar. Kimse yaralanmadan, mağazalara zarar verilmeden protestolarını güvenli ve barışçıl şekilde devam ettirecekler." ifadelerini kullandı. Yüzyıllardır süren ırkçılık sorunu nedeniyle insanların yorulduğunu ve değişime hazır olduğunu belirten İngiliz oyuncu, artık konuşmaktan daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydetti. Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin uyarılarına karşın Pazar günü başkent Londra başta olmak üzere Bristol, Manchester, Wolverhampton, Nottingham, Glasgow ve Edinburgh şehrinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.