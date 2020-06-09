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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Küçük: Fenerbahçe camiası Özdemir’den düzeltme bekliyor

09 Haziran 2020, Salı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini beklediklerini açıkladı.

Küçük, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak konuşmaya ihtiyaç hissettiğini belirterek, "Nihat Özdemir eğer, '2011 yılında şike var' diyorsa, kendisiyle çelişiyor ama ben bu cümleyi farklı yorumluyorum. Bir soru üzerine verdiği cevabı belki ifade ederken yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanmış olabilir ama bunu kalbinden böyle geçirdiğini hiç zannetmiyorum. Geçirse de mühim değil. Neticede bu işin doğrusuna Türk adaleti karar vermiştir." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe camiasının Özdemir'den ifadelerine açıklık getirmesini beklediğini belirten Küçük, "Kendisinin de böyle bir düzeltme yapmasını, maksadının ne olduğunu açıkça söylemesini temenni ediyorum, bekliyorum. Bunu yaptığı takdirde de camiamızdaki infial suhulete erer ve Fenerbahçe kendi içindeki meselesini kendiliğinden halletmiş olur." diyerek sözlerini tamamladı.

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