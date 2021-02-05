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6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı oldu

05 Şubat 2021, Cuma 18:00
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi.

Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilen toplantıda, Mehmet Sepil'in görevinden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Seçimde tek aday olarak gösterilen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa getirildi.

Yeni oluşturulan yönetim kurulunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı.

Kulüpler Birliğinin yeni yönetiminde görev dağılımı, gelecek hafta gerçekleştirilecek toplantıda yapılacak.

Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Başkan adayı olarak beni gösterdiler. Bu, benim için bir onurdu. Hepsine teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi futbol adına da zor bir süreçti. Bu süreçte görev yapan Sayın Mehmet Sepil başkanımıza ve yönetimine, kulüplerimizin adına, kendi adıma ve kulübüm adına candan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Görev sürelerinde yapacaklarından bahseden Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolu olarak çok fazla sorunun olduğu bir süreçten geçtik. Bu süreçte çözülen birçok olayın olduğu gibi halen çözülmeyen, bekleyen konularımız var. Bunların içinde en önemlisi henüz daha çıkmayan Spor Yasası'nın oluşması için düşüncelerimiz çerçevesinde gayret göstereceğiz. Özellikle yayın haklarımızdan kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir mücadelenin başlaması gerek. Vergiler, kulüplerimizin kamuya ve bankalara olan borçların yapılandırılmasının hızlandırılması ve uygun hale getirilmesi, dönemimizdeki önemli görevlerimizden olacak. Kulüplerimizin gelirini artıracak diğer konularda da ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeleri yapma vazifesini de üzerimize aldık. Bu sorunları kısa süre içinde gündeme getirip çözebiliriz. Sahada mücadele, perdenin diğer tarafında da birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı el birliği içinde ve hemfikir olarak çözeceğiz. Türk futbolu için hayırlı olsun."

"Birinci önceliğimiz Spor Yasası"

Ahmet Nur Çebi, yeni yönetimin birinci önceliğinin Spor Yasası olduğunu ifade etti.

Yasa taslağının henüz istedikleri gibi olmadığını vurgulayan Çebi, "Kulüplerimizin taraftarla buluşma isteği malum. Bunun bir de salgın tarafı var. Bununla ilgili bir adım atıldı ve localar açıldı. Ancak pandeminin neden olduğu sıkıntılı süreç başladı. Seyirci konusunda çok istekliyiz ancak salgının buna zarar vereceğini düşünüyoruz. Kulüplerimizin pandemiyi olumsuz etkileyecek bir talepte bulunacağını zannetmiyorum. Toplumun sağlığı bizim için önde geliyor. Saydığım konularla ilgili çok çabuk harekete geçip girişimde bulunacağız. En önemlisi de henüz istediğimiz olgunlukta ve şekilde olmayan Spor Yasası'nın doğru olmayan taraflarını görüşerek düzelttirmeye çalışacağız. Birinci önceliğimiz Spor Yasası. Çünkü onun çok fazla zamanı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş camiasının Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'yla ilgili çekinceler taşıdığının söylenmesi üzerine, "Birçok başkanımızın buranın profesyonelce idare edilmesi konusunda görüşleri oldu. Bu hepimizi rahatlatır ve doğru bir yoldur. Bir konuda süreklilik olması ve aynı profesyonel kişi tarafından yönetilmesi muhakkak çok daha faydalı olacaktır. Belki bu süreçte bu konuyu da çözebiliriz. Beşiktaş'a hizmetimizde geri kalma söz konusu olamaz. Çünkü Beşiktaş'ın sorunları zaten kulüplerimizin sorunlarıyla aynı. Tüm kulüplere yapacağımız hizmet, kendi kulübüme de hizmet anlamına geliyor. Benim için çok zor olmayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfının eski başkanı Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz plaket verdi. Başkan yardımcısı olarak görev yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da plaketini Ahmet Nur Çebi takdim etti.

Görevi Çebi'ye devreden Mehmet Sepil, "Çok zor bir görev. Kendisine bu görevde başarılar diliyorum." diye konuştu.

11. başkan oldu

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfının 11. başkanı oldu.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav, Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman ve Mehmet Sepil başkanlık yapmıştı.

Bakan Kasapoğlu: Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

TFF'den tebrik

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, "TFF olarak başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı Sayın Mehmet Sepil'e teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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