"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

'Kupa 1'i kim kaldıracak?

18 Mayıs 2023, Perşembe 15:48
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının ardından, İstanbul'da oynanacak finalde kupanın tarihte ilk kez bir Türk oyuncunun elinde yükselmesi de kesinleşti.

İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşacak.

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.

Hem Çalhanoğlu hem de Gündoğan takımlarında kaptanlık yaparken, final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak.

Her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.

Gündoğan 12, Çalhanoğlu 11 maçta forma giydi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan 12, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü.

Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.

Bugüne kadar finalde 4 Türk oynadı, kazanan çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 4 Türk kökenli futbolcu final oynama başarısı gösterirken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen 4 Türk futbolcu; Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, final maçında rakiplerine yenilerek kupayı kazanma başarısı gösteremedi.

Arda Turan, İspanya ekibi Atletico Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı.

Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda final oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.

Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda final oynadı. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.

İstanbul'da yine İngiliz-İtalyan finali

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline tarihte ikinci kez ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da yine İngiliz ve İtalyan takımları kozlarını paylaşacak.

Inter, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak.

İstanbul'daki finalde Liverpool'ın ardından başka bir İngiliz takımı Manchester City de kupayı kazanma mücadelesi verecek.

Yine Olimpiyat Stadı'nda 2005 yılında oynanan finalde İtalya'nın Milan ile İngiltere'nin Liverpool takımları karşı karşıya gelmişti. Milan'ın ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı müsabakayı 3-3'lük skorla uzatma bölümüne ve penaltılara taşımayı başaran Liverpool, rakibine üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ermenistan, İHA'larla Azerbaycan mevzilerine saldırdı

    'Kupa 1'i kim kaldıracak?

    İtalya'da sel bölgesi için "felaket durumu" ilan edecek

    Mescid-i Aksa'ya baskın

    Türkiye genelinde 17 ilde ücretsiz "ben" taramaları başlıyor

    İkinci el online oto pazarında son durum

    Kırım Tatar Türklerinin sürgün acısının 79. yılı

    Kudüs'te Fanatik Yahudilerin “bayrak yürüyüşü” endişe oluşturuyor

    Dmitro Kuleba: Ukrayna savaşı dondurmayı öngören hiçbir teklifi kabul etmeyecek

    "Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi"

    Kolombiya'da 2 hafta önce düşen uçakta 3 çocuk 1 bebek sağ bulundu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan, sınır mevzilerine İHA'larla saldırdı

    Biden Hiroşima'da nükleer silah kullanmasından dolayı özür dilemeyecek

    "İslamofobi" terimi UNESCO'nun karar tasarısına da girdi

    Sudan’daki çatışmalar 33 gündür devam ediyor

    Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi - ABD: Patriot sistemi çalışabilir durumda
    📷

    Hayatını depremzedelere adadı

    Real Madrid'i 4-0 yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu

    Yetişkinler hipertansiyonu olduklarından habersiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oy hırsızlığı”
    Genel

    İddialar çok vahim
    Faruk ÇAKIR

    Siyasete kapılmayan hocalar
    Mikail YAPRAK

    Sultan Süleyman’a kalmayan dünya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet talebi artarak devam etmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsiz güç zehirler
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin ‘din adına’ siyaset yapanlara karşıyız!?
    Cevher İLHAN

    İkinci tur seçim stratejisi
    Sümeyra Çevik

    “Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı” -2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.