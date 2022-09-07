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7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kupa 2'de 129. maç: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlayacak

07 Eylül 2022, Çarşamba 13:01
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

Batshuayi, sarı-lacivertli formayı giyecek

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek.

Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.

Serdar Aziz, Kiev ile dönüyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara dönecek.

Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak.

Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

6 isim yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Lemos, Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra golcü oyuncu Serdar Dursun da listeye alınmadı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Kupa 2'de 129. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 129. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.

AA

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