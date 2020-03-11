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11 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Leipzig, Tottenham'ı eledi

11 Mart 2020, Çarşamba 02:16
Leipzig, geçen yılın finalisti Tottenham'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ve Leipzig adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla başladı.

İtalya'nın Atalanta takımı, evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu.

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekip, Josip Ilicic'in 3. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Kevin Gameiro ile beraberliği sağladı. Ilicic 43. dakikada tekrar penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Valencia, 51. dakikada Gameiro ve 67. dakikada Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. İtalyan ekibinde Ilicic 71. dakikada "hat-trick" yaparak eşitliği tekrar sağladı. Sloven futbolcu Ilicic 82. dakikada kendisinin ve takımının 4. golünü bularak skoru belirledi: 4-3.

Bu sonuçla Atalanta bir üst tura çıkan taraf oldu.

Geçen yılın finalisti Tottenham elendi

Günün diğer karşılaşmasında ise Alman ekibi Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz takımı Tottenham'ı ağırladı.

Leipzig, kaptanı Marcel Sabitzer'in 10. ve 21. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. 87. dakikada Forsberg'in attığı gol skoru belirledi: 3-0

İlk maçı da 1-0 kazanan Leipzig, bu sonuçla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Alman ekibinin 32 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu başarıya ulaşan en genç çalıştırıcı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları, bugün TSİ 23.00'te başlayacak 2 karşılaşmayla devam edecek. Liverpool ilk maçta 1-0 yenildiği Atletico Madrid'i ağırlayacak. Paris Saint-Germain ise deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Borussia Dortmund'u konuk edecek.

AA

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