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9 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ligler bahis şirketleri için başlatılıyor

09 Mayıs 2020, Cumartesi
CHP İstanbul Milletvekili ve Gençlik ve Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı Erdoğan Toprak, yazılı açıklama yaparak, liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sorumluluğu TFF’nin üzerine attığını hatırlatan Toprak, şöyle dedi: “Liglerin başlatılmasıyla ilgili ısrarın asıl nedeni, iktidara yakın bir şirkete yıllık 9 milyar gelir garantisiyle özelleştirilen şans ve bahis oyunlarındaki gelir kaybı ile Süper Lig’in naklen yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports’un uğradığı zararın telâfisi içindir. TFF Başkanı, lig ertelendiği için ödemeleri durduran yayıncı kuruluşun 588 milyon TL’lik ödemeyi yapmadığını söylemektedir. MASAK’ın yılda 40-50 milyara (7 milyar dolar) ulaştığını tespit ettiği yasa dışı bahis de göz önünde tutulduğunda spordan, futboldan nemalanan geniş bir lobi mevcut. Şimdi salgın sonlanmadan ligler başlatılarak Türk sporu, sporcuların ve toplumun sağlığı çıkar lobilerine feda edilmektedir.” 

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