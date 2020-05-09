Ligler bahis şirketleri için başlatılıyor

CHP İstanbul Milletvekili ve Gençlik ve Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı Erdoğan Toprak, yazılı açıklama yaparak, liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sorumluluğu TFF’nin üzerine attığını hatırlatan Toprak, şöyle dedi: “Liglerin başlatılmasıyla ilgili ısrarın asıl nedeni, iktidara yakın bir şirkete yıllık 9 milyar gelir garantisiyle özelleştirilen şans ve bahis oyunlarındaki gelir kaybı ile Süper Lig’in naklen yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports’un uğradığı zararın telâfisi içindir. TFF Başkanı, lig ertelendiği için ödemeleri durduran yayıncı kuruluşun 588 milyon TL’lik ödemeyi yapmadığını söylemektedir. MASAK’ın yılda 40-50 milyara (7 milyar dolar) ulaştığını tespit ettiği yasa dışı bahis de göz önünde tutulduğunda spordan, futboldan nemalanan geniş bir lobi mevcut. Şimdi salgın sonlanmadan ligler başlatılarak Türk sporu, sporcuların ve toplumun sağlığı çıkar lobilerine feda edilmektedir.”

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.