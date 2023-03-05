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6 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Liverpool, Manchester United'ı 7-0 yendi

05 Mart 2023, Pazar 21:00
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı.

Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Mücadele boyunca rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, yeni transferi Hollandalı oyuncu Cody Gakpo'nun 43 ve 50. dakikalarda, Darwin Nunez'in 47 ve 75. dakikalarda, Muhammed Salah'ın 66 ve 83. dakikalarda, Roberto Firmino'nun da 88. dakikada ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 7-0 kazandı.

Manchester United, bugünkü adıyla 1992'de kurulan İngiltere Premier Lig tarihindeki en ağır mağlubiyetini, Liverpool karşısında yaşadı.

Salah, Robbie Fowler'ın rekorunu kırarak 129 golle Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi. Mısırlı yıldız, bu maçtaki performansının ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde 20 gol ve 10 asist barajını aşan ilk oyuncu da oldu.

Son 5 lig maçının 4'ünden galip ayrılan Liverpool, 42 puanla 5. sıraya yükseldi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma hedefini sürdürdü. 49 puanlı Manchester United ise üçüncü sırada yer aldı.

AA

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