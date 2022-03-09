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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Liverpool ve Bayern Münih, Devler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

09 Mart 2022, Çarşamba
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı.

İlk maçta deplasmanda Inter'i 2-0 yenen Liverpool, Anfield Road Stadı'nda İtalyan temsilcisini ağırladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadeleyi Inter, 61. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 kazansa da bu sonuç tur atlamasına yetmedi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Interli Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Alexis Sanchez, 63. dakikada kırmızı kart görerek Inter'i 10 kişi bıraktı.

Bayern Münih farklı kazandı

Gecenin diğer mücadelesinde ise Bayern Münih, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 yendi.

Yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin 12, 21 ve 23. dakikalarda attığı gollerle 3-0 öne geçen Almanya temsilcisi, Serge Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Bayern Münih, 54 ve 83. dakikalarda Thomas Müller, 85. dakikada da Leroy Sane ile farka gitti. Salzburg'un tek golünü 70. dakikada Maurits Kjaergaard attı.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken "hat-trick" yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor 1996-1997 sezonunda 4-1 kazandıkları Rosenborg maçının ilk 24 dakikasında üç gol atan Milanlı Marco Simone'ye aitti.

AA

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