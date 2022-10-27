"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Liverpool ve Porto üst tura çıkmayı garantiledi

27 Ekim 2022, Perşembe 01:51
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında Liverpool ve Porto, üst tura çıkmayı garantiledi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.

Öne çıkan maçlarda, A Grubu'nda Liverpool, konuk olduğu Ajax'ı 42. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Darwin Nunez ve 52. dakikada Harvey Elliott'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Maçta bir de asist yapan Mısırlı yıldız Salah, turnuva tarihinde İngiliz kulüplerinde Ryan Giggs ve Thierry Henry'nin ardından skora en çok etki eden (39 gol, 12 asist) üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Son 16'ya kalmayı önceden garantileyen Napoli ise Giovanni Simeone (2) ve Leo Östigard'ın golleriyle ağırladığı Rangers'ı 3-0'lık skorla geçerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı ve liderliğini korudu.

Giovanni, babası Diego Simeone'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atan ikinci Arjantinli futbolcu oldu.

B Grubu'nda Bayer Leverkusen'in, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmasının ardından Portekiz ekibi Porto, son 16 turuna adını yazdırmayı garantiledi.

C Grubu'nda üst tura önceden adını yazdıran Bayern Münih, Camp Nou Stadı'nda konuk olduğu Barcelona'yı 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 90+5. dakikada Benjamin Pavard'ın golleriyle 3-0 yendi ve liderliği de garantiledi.

D Grubu'nda Tottenham, ağırladığı Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı. Portekiz ekibinin 22. dakikada Marcus Edwards'ın fileleri sarsmasıyla öne geçtiği mücadelede, İngiltere temsilcisine 1 puanı getiren golü, 80. dakikada Rodrigo Bentancur attı.

Tottenham'da 90+5. dakikada Harry Kane'in golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile uzun bir incelemenin ardından geçersiz sayıldı ve duruma itiraz eden İtalyan teknik direktör Antonio Conte, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçla, grupta üst tur heyecanı, son haftaya taşındı.

Beşinci haftanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya): 3-0

Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-3

B Grubu:

Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz): 0-4

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

C Grubu:

Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 4-0

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3

D Grubu:

Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

AA

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi meşveretin kaynağı, hürriyetin anahtarıdır

    İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

    'İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi' iddiası

    Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    19 ülkeden Çin'e Uygur çağrısı - Sinirlioğlu: Sistematik insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayız

    Artık söyleyecek sözü kalmadı

    Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili Danıştay'dan açıklama

    Stoltenberg: Türkiye'ye gideceğim

    TV kapatmaya yargı freni

    Hukukun üstünlüğünde bölgenin en kötüsüyüz

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi

    Rusya'dan ''nükleer'' tatbikat

    İspanya'da bir şehirde daha su kullanımına kısıtlama kararı

    İhmal var, gözaltı ve şüpheli ifadesi yok

    Nebati: 15 Temmuz Allah’ın ikramıydı

    Yeni bir çözüm süreci başlatmalıyız

    Atölyeler kapandı işten çıkarmalar başladı

    İYİ Parti’ye geçen Fakıbaba: Hayalim, adaletin hâkim olduğu bir Türkiye

    Malezya'da ''Mossad'' operasyonu: 13 kişi yargılanıyor

    Suudi Arabistan: Her zaman en kötüsüne hazırlıklı olmamız gerekli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortak miting, ortak aday
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük ibadet takvimimiz nasıl olmalı?
    Ahmet BATTAL

    Türkiye bir yılının figüre gazetecileri
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki dindarlar asla haksızları destekleyemez
    Mikail YAPRAK

    Bela vereni bilmek ve bulmak
    Cevher İLHAN

    “Seçim kumpasları”na dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kuvvet şahsa değil, kanuna yaraşır
    Risale-i Nur'dan

    Sabır kuvveti, her musibete karşı kâfi gelebilir
    Faruk ÇAKIR

    Kötülük dalgasına karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.