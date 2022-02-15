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15 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Lucescu: İddialar tamamen hayal ürünü

15 Şubat 2022, Salı 10:45
Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile yaşanan gerginlikten dolayı takımı Antalya'da tuttuğuna dair iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu söyledi.

Rumen teknik adam, yaptığı açıklamada, Dinamo Kiev'in Antalya'da üçüncü kış hazırlık kampını geçirdiğini ifade ederek, programlarının 3 ay önceden hazırlandığını ve asla değişikliğe gidilmediğini belirtti.

Dinamo Kiev'in ilk hazırlık kampının 17 Ocak'ta İspanya'nın Alicante kentinde başladığını dile getiren Lucescu, 31 Ocak'ta ikinci kamp için Türkiye'ye geldiklerini aktardı.

Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirmekte olduklarına değinen Lucescu, "Daha önceki yıllarda da kamp tercihim hep Antalya'dan yana olmuştu. Sırbistan, Karadağ, Kazakistan ekipleriyle hazırlık karşılaşmaları yapıyoruz. 10 Şubat'ta ikinci kamp dönemi sona erdi ve takım üç günlüğüne Ukrayna'ya geri döndü. Bu program zaten kulübün internet sitesinde çok önceden duyurulmuştu. 13 Şubat'ta devre arası kampının üçüncü dönemi için tekrar Antalya'da çalışmalara başladık ve 22 Şubat'a kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın her yerinde takımımla maça çıkarım"

Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev'in tecrübeli teknik direktörü, Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle takımı Antalya'da tuttuğuna dair iddiaların, bir Rumen gazeteci tarafından yalan haber olarak yayıldığını kaydetti.

Kendi gündemlerinin savaş olmadığının altını çizen Lucescu, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın her yerinde takımımla maça çıkarım. 2014'teki olaylarda Donetsk'te son ana kadar takımın başındaydım. Kimseden çekinmiyorum ve korkmuyorum. Dinamo Kiev'in ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Takım hazırlıklarını tamamlayınca Kiev'e geri dönecek. Kamp programları üç ay önceden belirlendi. Bizim işimiz futbolu güzelleştirmek."

AA

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