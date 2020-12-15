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16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

“Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin”

15 Aralık 2020, Salı
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Yılmaz Vural taburcu edildi.Yoğun bakım ve entübe süreci yaşayan tecrübeli teknik adam, “Allah herkese sağlık versin” temennisinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi.Koronavirüs nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi gören ve yoğun bakımda entübe süreci yaşayan Yılmaz Vural, hastaneden ayrıldı. Hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkan Vural, başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşurken duygulanan tecrübeli teknik adamın gözlerinin dolduğu ve konuşmakta zorlandığı görüldü.

Yoğun bakımda halüsinasyon gördüm

İkinci kez koronavirüsü yenen Yılmaz Vural, "Bir hastalık serüveni yaşadık. Umarım benim durumum herkese örnek olur. Teşekkür etmek istediğim kişiler var. Sayın Cumhurbaşkanımız sevgili Recep Tayyip Erdoğan Bey'e yardımları ve gösterdiği alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve beni arayan diğer siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Aydınlar Bey benim can dostum, kadim dostum. Ona çok teşekkür ediyorum. Dostum Çağlar Bey'e, doktor ve hemşire kardeşlerime ve yoğun bakım ekibine çok teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan veya olmayan, beni tanıyan herkese, ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah herkese sağlık versin." diye konuştu.Vural, yaklaşık 15 gün sonra 68. yaşına gireceğini belirterek, "Hayatta öğrendiğim bazı şeyler oldu. Bunlardan biri aile, ikincisi bir dakikanın çok önemli olduğu. Yoğun bakımda halüsinasyon görürken hep 'Allah'ım yaşamadığım bir dakika var. Onu bana göster.' dedim. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin." ifadelerini kullandı.

YILMAZ HOCA, BAŞHEKİM ÇUHADAROĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural iyileşerek taburcu oldu. Yılmaz Vural, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada duygu dolu anlar yaşadı. Yılmaz Vural, kendisini uğurlayan Acıbadem Altunizade Hastanesi başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ve tedavisi boyunca yakın ilgisini gördüğü ekibine çok teşekkür etti.

 

AA

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