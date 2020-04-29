Maaşını indirmeyenlerle yollarımızı ayıracağız

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ, YÜKSEK ÜCRETLİ FUTBOLCULARDAN İNDİRİM İSTEYECEKLERİNİ, KABUL ETMEYENLERLE YOLLARINI AYIRMAYI DÜŞÜNDÜKLERİNİ SÖYLEDİ.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün mali yapısı nedeniyle yüksek ücretli futbolculardan indirim isteyecekleri, kabul etmeyenlerle yollarını ayırmayı düşündüklerini söyledi.

TRT Spor'da yaptığı açıklamalarla gündemi değerlendiren Çebi, yüksek ücret alan futbolcuların durumu, sözleşmesi bitecek futbolcular, sportif direktörlüğe bakışı ve transfer politikasıyla ilgili konuştu. Takımdaki Jeremain Lens, Adem Ljajic ve Domagoj Vida'nın toplamda 9 milyon avroya yakın ücret kazandığının hatırlatılması üzerine Çebi, "Bunlar benim futbolcularım. Benim formamı giyiyor. Tabii ki tercihim indirim yaparak içinde bulunduğumuz kriz ortamından kaynaklanan kayıplarımız nedeniyle bize hoşgörüyle yaklaşmaları. Bu olmuyorsa gitmelerini tercih ediyorum. Bunun dışında başka şansım yok. Birincisi, uygun fiyatlarla fedakarlık yaparak kalmalarını istiyorum ama onlar bunu kabul etmiyorsa gitmelerini tercih ederim. Kendilerine bu bedelleri ödememiz artık mümkün değil. Onlar da bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı. Çebi, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile şartlarda anlaşabilmelerine göre devam edeceklerini söyledi. Mali şartların eskisi gibi olmayacağını aktaran Çebi, "Olmadı ama olacak. Kendilerine sezon bittikten sonra konuşacağımızı söyledik. Onlar da saygıyla karşıladılar. Sezon bitmediği için görüşme yapma durumumuz olmadı ama onlar bizim futbolcularımız. " şeklinde görüş belirtti.

TALİSCA İSTERSE KAPIYI AÇARIZ

BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ta 2 sezon giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Çin'de Beşiktaş'ın verebileceğinden yüksek para kazandığını söyledi. Çebi, "Defalarca söylememize rağmen sosyal medyada gündeme geliyor. Talisca geldi de biz mi 'Gelmesin.' dedik. Talisca buradaki ücretlere oynayacaksa buyursun gelsin. Buraya geldiğinde aldığı ücretlerin 10 katıyla başka yerde oynuyor. Bir gün kendisi, 'Ben Beşiktaş'tan nasiplendim. Vefa borcum var.' deyip, ödemeyi isterse kapıyı açarız." diye konuştu.

KARİUS KARARIKENDİSİ VERECEK

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ile sözleşmesini feshedeceği iddia edilen Alman kaleci Loris Karius'un son durumu hakkında şunları kaydetti: "Karius burada kalırsa, gitmekten ve sözleşmesini feshetmekten vazgeçmişse onun kararını hoca verebilir. Karius, fesih yapıp gidene kadar bizim futbolcumuz. Takdir onun. Bu kararı kendisi verecek. Bizim Karius ile kontratımız mayıs sonunda bitiyordu. Gitmek istiyorsa olay bitmiştir. Gidebilir. Ben kalayım, Beşiktaş'ın ekmeğini yedim, son güne kadar kalırım karakteri ve mizacı varsa kalır."