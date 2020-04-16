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17 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Maaşları aşağıya çekin kulüpler nefes alsın

16 Nisan 2020, Perşembe 08:00
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUHARREM KASAPOĞLU, KORONAVİRÜS SALGINI YÜZÜNDEN EKONOMİK ZORLUKLAR İÇİNDE BULUNAN KULÜPLERE YARDIM İÇİN FUTBOLCULARIN MAAŞLARINDA İNDİRİME GİTMESİNİ İSTEDİ.

“Malum koronavirüs salgını nedeniyle başta Tokyo 2020 Oyunları ile Avrupa Şampiyonaları olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyon ertelendi. Dünya’da da yerel ligler bazı ülkelerde son dakikaya kadar seyircili oynatıldı bazıları ise önce seyircisiz oynatıldı sonra ertelendi. Sırasıyla NBA, UEFA, Euroleague ve diğer yerel ligler tatil edildiğinde felaket tellallığı yapanlar bizim adı geçen bütün liglerden, organizasyonlardan her ülkenin salgın takvimine göre ortalama 35-40 gün önce tedbir almış olduğumuzu ya görmediler ya da bilinçli görmezden geldiler. Ancak şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki, bu süreçte başta sporcularımız olmak üzere spor camiamızın inancı, motivasyonu, azmi hiçbir şekilde gerilemedi. Bilakis yükseldi diyebilirim. Bu da bizleri fazlasıyla memnun ediyor. 2019 yılında yakaladığımız ivme, sporcularımızın bize yaşattıkları gurur ve heyecan inşallah yaşanacak yeni dönemde de hız kesmeden devam edecek. İçinde bulunduğumuz bu süreç Türk sporunda bir irtifa kaybına neden olmayacak. Ben, buna tüm kalbimle inanıyorum. 

Kulüplerin mevcut finansal yapılarını, Kovid-19 Pandemik Salgını’nın bugün ürettiği sorunlar ve salgın sonrası durumu göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaynaklarımızı çok dikkatli ve de tutumlu kullanmalıyız. Transfer, maaş, bonservis bedellerini mümkün olduğunca aşağıya çekmek gibi hamleler başta olmak üzere sınırsız olmayan kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ne gerekiyorsa yapmalıyız.

Bu dönem ve önümüzdeki süreçte sporda, özellikle de futbolda artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin, ihracat yerine ithalatın öncelik alındığı bir dönem olmamalı. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Finansal Fair Play’in serbest bırakılması, UEFA’nın kulüplere maddi desteği gibi dış faktörler olabilir. Tabii ki bunları da değerlendireceğiz ama biz içerde artık israfa asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çerçevede tüm kulüplerimizin bir planlama ve stratejide uzlaşarak, vakit kaybetmeden önümüzdeki sürece iyi hazırlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Doğrudur, bazı ülkelerde, özellikle basketbolda ligler kaldığı noktada tescil edildi. Futbolda da örneğin Belçika ligi tescil etti ama UEFA hemen tepkisini ortaya koydu ve liglerin tescil edilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Şimdi önceliğimiz Kovid-19 Pandemisine karşı milli mücadelemiz ve milletimizin sağlığı. O yüzden hep beraber buna odaklanmalıyız. Evet, lig takvimleri konusunda çatı federasyonlarla, organizasyonlar ile koordineli olmalıyız ama nihai kararı önce kendi sporcumuzun sağlığını düşünerek vermeliyiz.”

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