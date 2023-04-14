“Mavi tik” için rest

Tutumluluğuyla bilinen, 1 milyar dolarlık servetin sahibi olan NBA yıldızı LeBron James, mavi onay işareti için Twitter’a para ödemeyeceğini duyurdu.

NBA tarihinin 38 yaşındaki en skorer oyuncusu, attığı tweet’te, “Sanırım mavi tikim yakında gidecek çünkü beni bilenler 5 dolar ödemeyeceğimi bilir” dedi. Teknoloji milyarderi Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu, bir süre önce Twitter Blue aboneliğiyle mavi onay işareti alınmasına karar vermişti. Ayrıca eski mavi tiklerin 1 Nisan itibarıyla kaldırılacağı duyurulmuştu. Mavi tiki önceden almış kişilerin hesabında “Bu, eski bir onaylanmış hesap. Dikkate değer olabilir veya olmayabilir” ifadesi kullanılıyor. Türkiye’deki kullanıcılara da açılan Twitter Blue, iOS sürümünde aylık 209 TL ve yıllık 2 bin 199 TL, Web sürümündeyse aylık 150 ve yıllık 1569 TL’yle kullanıcılara sunuldu. (ntv.com.tr) NTV

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