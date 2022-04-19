Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), görev dağılımı yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde oluştu: Muhittin Boşat: Başkan vekili, 1. bölge sorumlusu Murat Ilgaz: 3. bölge ve VAR sorumlusu Orhan Erdemir: 2. bölge ve BAL sorumlusu Erol Ersoy: 4. bölge sorumlusu İsmet Arzuman: 5. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, plaj futbolu sorumlusu Hikmet Öksüzoğlu: 6. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, futsal sorumlusu İbrahim Çınar: 7. bölge ve kadın hakemler sorumlusu Dursun Cumali Sucu: 8. bölge sorumlusu AA

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