Mert Günok Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok'u transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Son 4 sezonda Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan 33 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor ve Fenerbahçe forması da giydi. Mert Günok sağlık kontrolünden geçirildi Bu arada, Beşiktaş'ın yeni transferi Mert Günok, sağlık kontrolünden geçirildi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi’ndeki kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Mert Günok; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edildi. Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. AA

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