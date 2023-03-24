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24 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Messi 800. golünü attı

24 Mart 2023, Cuma
Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Panama'yı 2-0 mağlup ederken, yıldız futbolcu Lionel Messi de kariyerinin 800. golünü attı.

Başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan maçta iki serbest vuruşta direğe takılan Messi, 89. dakikada fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne ulaştı.

Arjantin'in diğer golünü 78. dakikada Thiago Almada kaydetti.

Messi, maçtan sonra yaptığı konuşmada, "Sadece Dünya Kupası'ndan sonra değil, Copa America'da da gösterdiğiniz sevgi için bütün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kupa için her şeyimizi vereceğimizi söylemiştik." ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcular, başlama vuruşundan önce Dünya Kupası'nın önünde fotoğraf çektirirken, Messi, teknik direktör Lionel Scaloni ve diğer oyuncular ailelerini stada getirdi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna (IFFHS) göre Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan ikinci isim oldu.

38 yaşındaki Portekizli yıldız 800. golünü Aralık 2021'de atmıştı.

Gollerin 672'si Barcelona'da

35 yaşındaki Messi, kariyerinin 17 yılını geçirdiği Barcelona'da 778 maça çıktı ve 672 gol attı.

Arjantinli yıldız, 2021 yazında Paris Saint-Germain'e katılmasından bu yana Fransız ekibi için 29 gol kaydetti.

Katar'da ilk kez Dünya Kupası'nı kaldıran Messi'nin, buradaki 7 golüyle birlikte milli takım formasıyla da 99 golde imzası bulunuyor.

AA

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