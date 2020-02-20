Messi: Barça'dan ayrılmam

Barcelona’nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Barcelona ile sözleşmesi normal şartlarda 2021 haziran ayında sona eren ancak talep etmesi halinde bu haziranda da bedelsiz serbest kalacak olan 32 yaşındaki Messi, İspanya’nın El Mundo Deportivo gazetesine konuştu.Messi, “Bir çok seferinde Barcelona’dan ayrılma olasılığım oldu. Bu zamana kadar, sözleşmemin tek taraftı olarak feshetme bedelini ödeyeceğini belirten çok fazla kulüp benimle ilgilendi ama buradan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim, şimdi de düşünmüyorum” dedi.

ESKİ HOCASINI SAVUNDU

Eski teknik direktör Ernesto Valverde’nin gönderilmesiyle ilgili olarak “Bir çok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu.” şeklinde bir açıklama yapan Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile yaşadığı polemiklere de cevap veren Messi, “Bu beni rahatsız etti. Bu yüzden çıkıp, durumu aydınlatmak istedim. Sportif direktörün bana bu şekilde saldırmasına izin vermemem gerektiğini biliyordum” dedi.