"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Messi, gözyaşlarıyla veda etti: ''Ayrılmaya hazır değilim''

08 Ağustos 2021, Pazar 16:55
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'ya veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, 21 yıl sonra gelen ayrılığın kendisini çok zorladığını ve buna hazır olmadığını söyledi.

Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına 34 yaşındaki futbolcunun Barcelona kariyerinde kazandığı bütün kupalar getirildi. Messi, teknik direktör Ronald Koeman ve takım arkadaşlarının da hazır bulunduğu toplantı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

 

Geçen yıl kulüpten ayrılmak istediğini belirten Messi, "Ancak bu yıl durum farklıydı. Ailem ve ben burada, evde kalacağımıza ikna olduk. İstediğimiz şey buydu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. 21 yılın ardından eşim ve Katalan-Arjantinli üç çocuğumla kentten ayrılacağım. Her şeye veda etmek zorundayım. Yaşanan onca şeyden sonra benim için çok zor. Ayrılmaya hazır değilim." diye konuştu.

İlk günden itibaren kulübe her şeyini verdiğini aktaran Messi, yeni sözleşmesinin hazır olduğunu ancak son dakikada La Liga'nın düzenlemeleri nedeniyle imzaların atılamadığını belirtti.

Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olacağı iddialarıyla ilgili soruya, "Kimseye garanti vermedim. Ayrılık açıklamasının ardından çok sayıda telefon geldi, görüşmeler yaptım. PSG de bir ihtimal." cevabını verdi.

Basın toplantısının bitiminde salondaki tüm katılımcılar, Messi'yi ayakta alkışladı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada ve Türkiye'de aşılama süreci hangi aşamada?

    Endonezya'yı alarma geçirdi

    7 yangının devam ettiği Muğla'da son durum?

    Umre için aylık 2 milyon kişi kabul edilecek

    Japonya'da Mirinae ve Lupit tayfunları alarmı

    Şile sahillerinde denize girmek yasaklandı

    Balıkesir'de otobüsün devrilmesiyle 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

    Afganistan krizi yayılıyor

    "Allah'ım şükürler olsun"

    Salgın tekrar aktifleşti

    Yangından da tehlikeli

    Faciadan ders çıkarılsın

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    “Myanmar tarihin en zorlu zamanlarını yaşıyor”

    Alzheimer şirket sayısı artıyor

    İyi meslek yoktur, meslekte iyi olmak vardır

    Ülke geneli için kül uyarısı

    Yangından sonra sel uyarısı

    Alman turizm şirketlerinden iptal yok

    Ziya Selçuk neden istifa etti?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Manevî yangınlar
    Ahmet BATTAL

    Bu dile alışmayı reddediyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sele, yangına çay poşeti
    Risale-i Nur'dan

    Ateşe karşı dünya ve ahirette zırh
    Genel

    Yangından da tehlikeli
    Adnan NACİR

    Çayerlok Makinesi
    Faruk ÇAKIR

    Millî eğitime bakmak
    Genel

    Afganistan krizi yayılıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.