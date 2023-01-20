"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Messi ile Ronaldo yeniden karşı karşıya geldi

20 Ocak 2023, Cuma
Fransız ekibi PSG, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarından oluşan karmayı 5-4 mağlup etti.

Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Messi oldu.

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası maçında Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. PSG, sahadan 5-4 galip ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Messi, 3. dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Portekizli Cristiano Ronaldo, 34. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

Fransız ekibi, 43. dakikada Marquinhos ile bir kez daha öne geçerken, 45+3. dakikada Brezilyalı Neymar penaltı atışından yararlanamadı.

2,5 sezon için 500 milyon avroluk sözleşme imzaladığı Al-Nassr için ilk kez sahaya çıkan Ronaldo, 45+6. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

Sergio Ramos ve Hyun-Soo'nun karşılıklı golleriyle başlayan ikinci yarıda PSG, 60. dakikada Kylian Mbappe ve 78. dakikada Hugo Ekitike'nin golleriyle farkı ikiye çıkardı: 5-3.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 90+4. dakikadaki golüyle fark bire inse de PSG kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Ronaldo, 62. dakikasında ise Messi, Neymar ve Mbappe oyundan çıktı.

PSG forması giyen Juan Bernat, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yarıyıl tatili bugün başlıyor

    AB Konseyi Başkanı Michel: Özgür bir Ukrayna olmadan özgür bir Avrupa olamaz

    ABD: Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyeceğiz

    ''Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz''

    Peru'da tansiyon düşmüyor: Protestocular en büyük 2. havaalanına zorla girmeye çalıştı

    Fransa'da 1 milyondan fazla kişi ''emeklilik'' reformunu protesto etti

    14 Mayıs’ın asıl sahibi Altılı Masa’da

    28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek

    Messi ile Ronaldo yeniden karşı karşıya geldi

    “Çağ açan” fetih burada planlanmış

    Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u eledi

    Süt alarmla peynir dilimle

    Seçim kazanacağınız herhangi bir denklem kalmadı

    Bozdağ’a göre Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yokmuş

    Halk ekonomik gidişattan endişeli

    Milleti 28 Şubat aktörlerine mahkum ettiniz

    İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

    Brezilya'daki tarihi Kongre baskınıyla ilgili 140 kişi için süresiz gözaltı kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    14 Mayıs: 1950’den 2023’e
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    14 Mayıs’ın asıl sahibi Altılı Masa’da
    M. Latif SALİHOĞLU

    Takdir, tebrik, tevazu…
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbin ilhama mazhar olması
    Cevher İLHAN

    “Başörtüsü istismarı” boşa çıkarılmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, Meclis elinde olmalı
    İbrahim ERSOYLU

    Millet İttifakı ve DP
    İbrahim Aktaşcı

    Millî Şefin spesiyali

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.