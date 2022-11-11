Messi, Matthaeus'a ait rekorun peşinde

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak.

Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.

Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.

Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer aldı.

Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.

4 futbolcu 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı

Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcu Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan oyuncular sıralamasında da İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile ilk sırada bulunuyor.

Dört futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı. Diğer oyunculardan farklı olarak Buffon, 1998'deki turnuvada İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı.

Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona ise 4'er Dünya Kupası'nda görev yaptı.

En çok sahada kalan Maldini

Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, İtalyan Paolo Maldini oldu.

Maldini, 1990 ile 2002 yılları arasında katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 23 maçta forma giyip 2 bin 220 dakika sahada kaldı.

İtalyan stoperi 2 bin 52 dakikayla Alman Lothar Matthaeus ve bin 980 dakikayla da Alman Uwe Seeler izledi.