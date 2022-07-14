"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Mesut Özil'in Başakşehir kariyeri başladı

14 Temmuz 2022, Perşembe 20:30
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde Mesut Özil, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde, Mesut Özil'in eşi Amine, kızı Eda ve kardeşi Mutlu Özil de yer aldı.

Törende konuşan Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir ve benim için ayrı anlamı olan bir gün. Mesut Özil'i biraz önce antrenmanda Başakşehir formasıyla gördüğüm zaman şu aklıma geldi, 2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğim röportajda kendisiyle bir gün Başakşehir'de yollarımız kesişir demiştim, bugün o rüyanın gerçekleştiğini görüyorum. Mesut yanımda. Mesut'a hoş geldin diyorum. Türk futbol tarihinde Türk oyuncu olarak Mesut'un kariyerine sahip olan başka bir oyuncu yok. Bugün Başakşehir ailesinin içinde olması bizim için ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in kısa tarihine rağmen önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Başakşehir, kurulduğu günden bugüne mütevazı yapısı ve profesyonel yönetim anlayışıyla futbola odaklanan ve futbol oynamak isteyen her önemli oyuncunun tercih ettiği bir kulüp. Başakşehir'in bu özelliği var. Mesut kardeşimle de görüştüğümde dün, kendisinin futbol oynamak istediğini, hatta kendisine iki yıllık anlaşma yapma teklifini ilettim, kendisinin 1+1 yapalım görüşü oldu, ona da saygı duydum. Onun kariyerini, yeteneğini konuşmanın bir anlamı yok. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile dün akşam antrenmanlara başlamış durumda, inanıyorum ki burada çok güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Kendisi, eşi, ailesi, annesi, çocuğu herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldin diyorum."

Göksel Gümüşdağ, Mesut'un sözleşme detaylarının sorulması üzerine ise "İki yıllık anlaşma teklif ettim ama kendisi bir yıl sonra tekrar konuşalım dedi. Ona da saygı duydum. Kendisine göre değerlendirme yapmıştır. Bizim için Mesut'la attığımız imza sadece formalite. O, bu ailenin bir parçası olarak geldi. Kendisi burada oynamak istediğini söyledi, kendisini futbola verebildiği sürece ki bunu istiyor. Umuyorum ki sözleşme sadece formalitedir, biz gereğini yaparız. Rakam konusunda ise hiçbir zaman bizim normal takım içindeki kriterleri aşmadan, takım arkadaşlarının üzerine çıkmadan orada fedakarlık yapmıştır, onun için de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Mesut Özil: Hedefim sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak

Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak. O yüzden doğru adreste olduğumu düşünüyorum. Hedefim Başakşehir'de elimden geleni sahada top oynayarak yapmak, takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmak. Transfer süreci iyi geçti, konuştuk, anlaştık, geldim. Tabii Fenerbahçe'yle de konuşup anlaştım. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, Medipol Başakşehir'de de 10 numaralı formayı giyeceğini açıklayarak, "Numara için de Berkay kardeşimle konuştuk. Önceden de tanıyorum, abi kardeş gibiyiz. Konuştuk, çok teşekkür ediyorum, saygı gösterdi numara 10'u bana verdi. Ona çok teşekkür ediyorum, en önemlisi sahada beraber olmak, birbirimize destek olmak, sahada mücadele edip takım arkadaşlarımla elimden gelen desteği vermek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'yle ilgili çok fazla konuşmak istemediğinin altını çizen 33 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

"Çok fazla Fenerbahçe'yle alakalı konuşmak istemiyorum artık, o konu benim için kapandı. Buraya mutlu olmak için geldim. Her zaman Fenerbahçeli olacağım, tüm camia her zaman destek verdi, hala da destek veriyor. Futbolda bazen olabiliyor, hedeflerin oluyor, mutlu olmaya çalışıyorsun bazen işler rast gitmiyor, yollar ayrılıyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim. Orada o şansı bulamadım. Emre hocayı uzun yıllardır tanıyorum, konuştuk, anlattı bana futbol düşüncelerini, çok hoşuma gitti. O yüzden Başakşehir'i tercih ettim. Her zaman demiştim, en büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı, Fenerbahçe sayesinde futbola alıştım. Futbolda her zaman her şey olabiliyor. Hedefim sadece burada huzurlu olmak, futbol oynamak, aile gibiler, keyif alacağımı düşünüyorum. Bir sene sonra yine başkanımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz."

Deneyimli futbolcu, fizik durumuyla ilgili bir soruya ise "İnsan kendisi çalıştığı zaman hocasız zor oluyor, elinden geleni yapıyor. Ama burada ekiplerle konuştuk, hocalarla konuştuk. Elimizden geleni yapacağız, hızlı şekilde sahada olabilmem için antrenmanlara başladık, çok iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda takımla antrenmanlara başlarım. Kariyerim boyunca her zaman zorluklarla buralara geldim. Yakın arkadaşlarım, ailem, biricik eşim ve kızım, onlar yanımda olduğu sürece kafa olarak rahat olurum. Bir işi yaptığımda severek yaptığım için problem yaşamayacağımı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Mesut, öncelikli hedefinin sağlıklı bir şekilde sahada olmak olduğunu da aktardı.

Yıldız futbolcu, transferiyle ilgili olumlu tepkiler aldığını aktararak, "Çok pozitif geri dönüşler geldi. Ben Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirdim, o da Başakşehir'di. Çok mutluyum. Tepkiler çok pozitif." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    15 Temmuz'un hala aydınlandığını düşünmüyorum

    Polonya'da 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu

    Bolton'un 'başka ülkelerde darbe planı' itirafına BM'den tepki

    Trump: 2024 seçiminde adaylık kararı aldım

    Kanada'dan 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşı onayı

    Biden'ın İsrail'e desteğine Filistinlilerden büyük tepki

    İtalya Başbakanı Draghi'nin istifası kabul edilmedi

    Elektronik postayla istifa etti

    300 TL’lik mazot tarlaya gidene kadar bitiyor

    Soruların cevabı verilmedi

    Mutfak tüpü 315 lira oldu

    “Cami market”le çocuklara camiyi sevdiriyor

    AKP gençlik koluna silah dağıtıldıysa...

    İsrail STK’sından Biden’a mesaj

    MB: Dolara sıkıştık

    Bakan Kirişci: Datça'daki yangın kontrol altına alınmıştır

    PTT, 76 ilde zarar etti

    AKP seçmeninde çözülme hızlandı

    BMGK: Libya'ya yaptırımlar Kasım 2023'e kadar devam edecek

    Lufthansa 2 bin uçuşu iptal etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    15 Temmuz'un hala aydınlandığını düşünmüyorum
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalist tuzak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Baştan aşağa darbe-i münafıkane!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karanlıkta bırakmanın kime ne faydası var?
    Furkan Alyakut

    SADAT dosyası
    Şükrü BULUT

    Global demokrasi nifağının Türkiye yansımaları…
    Genel

    Biden'ın İsrail'e desteğine Filistinlilerden büyük tepki
    Genel

    Kanada'dan 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşı onayı
    İbrahim ERSOYLU

    Türkiye’de siyasî fetret dönemleri (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.