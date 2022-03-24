Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." denildi.

AA

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