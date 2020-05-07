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7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

07 Mayıs 2020, Perşembe 16:00
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugünlerde pek çok kişi ve kurum gibi Trabzonspor Kulübü olarak kendilerinin de temkinli bir bekleyiş içinde olduğunu belirterek, "Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan yazısında, herkesin içinden geçtiği bu türbülanslı zamanları bir an önce atlatıp sağlıkla sevdiklerine kavuşacakları, özgürce sokaklarda dolaşacakları günleri beklediklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık otoritelerinin güçlü ve yapıcı telkinleriyle evde kalmaya, evde olmadıkları zaruri durumlarda ise fiziksel mesafeyi korumaya dikkat edilmesi halinde bu süreci mümkün olduğunca iyi atlatacaklarını düşündüğünü kaydeden Ağaoğlu, yine de toplumsal olarak zor ve geleceğe dönük birtakım endişeleri paylaştıkları bir süreçten geçtiklerini aktardı.

Ağaoğlu, bu sürecin ne zaman sona ereceği yahut sürecin sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşılacağını öngörebilmenin mümkün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu günlerde pek çok kişi ve kurum gibi Trabzonspor Kulübü olarak bizler de temkinli bir bekleyiş içindeyiz. Yine de şu an için ertelediğimiz bir plan yahut askıya aldığımız bir proje yok. Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Trabzonspor, bir süredir zaten kendi ekonomik krizinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. İki yıldır attığımız tüm adımların hareket alanını kısıtlı bütçemiz belirliyordu. Bu anlamda öz kaynaklar en doğru seçenekti. Bakın, şimdi herkes içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar ve dış mecburiyetlerden ötürü kendine kendine yetebilmenin yollarını arıyor. Bu açıdan bakıldığında en şanslı kulübün Trabzonspor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Geçen ay bir yandan koronavirüs ile mücadelelerini sürdürürken diğer yandan ise tüm duası ve bereketi ile ramazan ayını karşıladıklarını anımsatan Ağaoğlu, "Mayıs ayı sonunda Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Dilerim ki pandemiye karşı savaşımızı kazandığımız gün bayram sevincimiz katlanacak. En kısa sürede çifte bayram yaşamak dileğiyle. Herkese sağlıklı, huzurlu bir mayıs ayı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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