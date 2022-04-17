MHK Başkanı ile üyeleri istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi. Ayrıca MHK'nin yeni başkan ve üyelerinin belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. AA

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