Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan devam ediyor

Futbolda Süper Lig'in 8. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Futbolda Süper Lig'in 8. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen lige 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Yarın yapılacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak haftanın programı şöyle: Yarın: 20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor 19 Ekim Cumartesi: 15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği 17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü 17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe 20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 20 Ekim Pazar: 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa 16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor 19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe 21 Ekim Pazartesi: 20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor AA

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