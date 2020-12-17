Milli güreşçilerden 2 madalya daha

Serbest stil 70 kiloda milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda finalde Polonyalı rakibi Gadzhiev'e yenildi ve gümüş madalya aldı. Serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Fazlı Eryılmaz ise Belaruslu rakibi Nurykau'yu yenerek bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda 70 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'le karşılaştı. Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi. Eryılmaz'dan bronz madalya Şampiyonada 74 kiloda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz ise bronz madalya maçında Belarus'tan Nurykauk'la karşılaştı. Rakibini 7-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. AA

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